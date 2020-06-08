Источник: Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, он направлен на медицинское освидетельствование. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что причиной аварии стал выезд автомобиля, которым управлял Ефремов, на встречную полосу движения.

"Автомобиль под управлением Ефремова с серьезным превышением скорости вылетел на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что в результате столкновения двух машин на Смоленской площади пострадал один человек.

"На Смоленской площади, 3 произошло столкновение двух автомобилей, в одной из машин находился актер Михаил Ефремов. По предварительной информации, актер находится в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшим является водитель другой машины.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив подробностей по личности участника аварии. "Сегодня около 21:40 мск в районе дома 3 на Смоленской площади произошло столкновение двух транспортных средств - иномарки и [автомобиля] отечественного производства. В результате происшествия один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая обстоятельства инцидента.