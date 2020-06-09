Михаил Ефремов в момент ДТП находился в состоянии опьянения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, устроивший в понедельник вечером ДТП на Смоленской набережной в центре Москвы, находился в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Состояние опьянения установлено", - сказал он.

По словам источника в правоохранительных органах, водитель, который пострадал в результате ДТП, работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру"

"Он работает курьером в компании "Деликатеска.ру", которая специализируется на доставке морепродуктов", - сказали агентству.

Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что на месте аварии находится машина с логотипом "Деликатеска.ру", которая получила серьезные повреждения, ее увозят на эвакуаторе. На месте происшествия работают дорожные службы, убирают проезжую часть от осколков.

В понедельник около 21:40 мск в районе дома 3 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля. В одной из машин находился актер Михаил Ефремов. В результате ДТП пострадал мужчина 1963 года рождения, его стояние оценивается как крайне тяжелое. Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, если врачи определят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут возбудить дело по ч. 2 ст 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Актера задержали.

В новость внесены изменения (00:40 мск) - добавлена информация о пострадавшем.