Мужчина, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время пострадавший мужчина госпитализирован. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в НИИ им. Склифосовского, после аварии к ним поступил пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения. Состояние здоровья мужчины собеседник агентства не уточнил.

Вечером в понедельник около 21:40 мск в районе дома 3 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один человек. За рулем одной из машин находился актер Михаил Ефремов. В ГУ МВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремова задержали и направили на медицинское освидетельствование.

Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, если врачи определят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусматривающей до семи лет лишения свободы.