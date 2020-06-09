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ДТП с участием Михаила Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

© Роман Канащук/ТАСС

На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия пострадал один человек.

  • Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади.
  • Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выеехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.
  • Водителя Lada с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру". 
  • В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Москве.
  • В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы
Актеру грозит до семи лет лишения свободы
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