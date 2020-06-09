ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

На Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате происшествия пострадал один человек.

Инцидент произошел 8 июня около 23:00 мск у дома 3 на Смоленской площади.

Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выеехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.

на и столкнулся с Lada. Водителя Lada с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру".

в больницу. Пострадавший работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру". В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения , сообщили в ГУ МВД по Москве.

, сообщили в ГУ МВД по Москве. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до семи лет лишения свободы.