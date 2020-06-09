В отношении Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, ему грозит до семи лет лишения свободы.

"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Вечером в понедельник около 21:40 мск в районе дома 3 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один человек. За рулем одной из машин находился актер Михаил Ефремов. В ГУ МВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Актера задержали и направили на медицинское освидетельствование. Как сообщил источник ТАСС, пострадавший находится в тяжелом состоянии, в результате ДТП он получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Его поместили в НИИ им. Склифосовского.