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ДТП с участием Михаила Ефремова

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы

Актеру грозит до семи лет лишения свободы
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© Ксения Семеновская/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Вечером в понедельник около 21:40 мск в районе дома 3 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один человек. За рулем одной из машин находился актер Михаил Ефремов. В ГУ МВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Актера задержали и направили на медицинское освидетельствование. Как сообщил источник ТАСС, пострадавший находится в тяжелом состоянии, в результате ДТП он получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Его поместили в НИИ им. Склифосовского.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова
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