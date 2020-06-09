Американцу предъявили обвинения в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Власти штата Миннесота предъявили жителю города Сент-Пол Брэндону Майклу Вулфу обвинения в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе во время протестов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте федеральной окружной прокуратуры в Миннесоте.

Как следует из документа, 23-летний Вулф был задержан 3 июня при попытке незаконно проникнуть в магазин в Сент-Поле. У молодого человека обнаружили при себе часть снаряжения, украденного из полицейского участка в Миннеаполисе, в том числе бронежилет, дубинку и нож. Молодой человек признался, что 28 мая участвовал в совершении поджога в здании участка.

По данным властей, Вулф писал в соцсетях о том, что украл из полицейского участка часть снаряжения. У него дома были обнаружены боеприпасы, а также шлем, который надевают сотрудники правоохранительных органов во время массовых беспорядков.