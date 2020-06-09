Глава района в Приморье получил четыре года колонии за распоряжение землей ГУФСИН

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил главу Партизанского муниципального района к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий и распоряжение федеральными землями, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Судом признано доказанным, что в период с 2009 по 2015 годы [чиновник], будучи главой Партизанского муниципального района, совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, из иной личной заинтересованности, незаконно распорядился 69 земельными участками, расположенными в границах земельного участка, площадью 167 га, находящегося в бессрочном пользовании ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.

Как следует из информации на сайте района, муниципальным образованием в указанный период руководил Константин Щербаков.

Уточняется, что в результате этих действий из федеральной собственности были изъяты земельные участки общей рыночной стоимостью более 45 млн рублей. Шкотовский районный суд признал подсудимого виновным в преступлении по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

Суд приговорил чиновника к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в государственных, муниципальных органах сроком на два года.