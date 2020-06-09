Крупную партию анаболиков задержали на границе в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области в пункте пропуска через госграницу задержали свыше 19 тыс. таблеток анаболических препаратов, а также ампулы и капсулы, которые пытались провезти под видом запчастей для компьютеров. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления.

"В пункте пропуска Бугристое при проверке сборного груза обнаружена крупная партия анаболических препаратов. Согласно сопроводительным документам груз представлял собой запасные части для компьютерной техники, однако по результатам проверки обнаружено 307 капсул с жидкостью по 10 мл каждая, 19 190 препаратов в виде таблеток, 581 ампула объемом 1 мл каждая. Всего 63 наименования продукции иностранного производства", - говорится в сообщении.

Груз передали сотрудникам МВД для экспертизы и принятия процессуального решения.

По предварительным оценкам, выявленные препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных к свободному обращению на территории РФ.