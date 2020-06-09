Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова в центре Москвы, умер в больнице

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, умер, подтвердили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
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"От полученных травм мужчина скончался", - сказала собеседник агентства.
Ранее о смерти пострадавшего сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как сообщал источник ТАСС, пострадавший Сергей Захаров в результате ДТП получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.