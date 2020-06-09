В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Большая собака набросилась на семилетнего ребенка и укусила его за шею в городе Любань Ленинградской области. В результате инцидента ребенок госпитализирован, а владелец собаки задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Участковым уполномоченным полиции мужчина был задержан и доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Хозяин собаки задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел поздно вечером в понедельник. У дачного дома мужчина выгуливал большую собаку породы акита-ину без намордника. Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.