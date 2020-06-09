Двоих экс-полицейских на Сахалине осудили на три года колонии за избиение подозреваемого

ТАСС, 9 июня. Суд в Сахалинской области приговорил двух бывших полицейских к трем годам лишения свободы, признав виновными в насилии над подозреваемым для дачи показаний, сообщается во вторник на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Корсаковский городской суд Сахалинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников линейного отдела полиции. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан")", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, в марте 2017 года двое оперативных сотрудников избили подозреваемого по делу о хищении имущества, надев на него браслеты, а также применили электрошокер "с целью склонения к даче признательных показаний", уточняется в сообщении.

Суд назначил бывшим сотрудникам МВД наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима, а также запретил на 1,5 года занимать аналогичные должности.