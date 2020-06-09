Военный суд приговорил жителя Волгограда к шести годам за склонение пасынка к терроризму

ВОЛГОГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгоградской области к шести годам колонии за склонение малолетнего пасынка к участию в террористической деятельности, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления СК РФ по Волгоградской области.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю Октябрьского района Волгоградской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Накануне Южный окружной военный суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденный являлся сторонником радикального ислама. Заключив в 2010 году брак с местной жительницей, он добился, чтобы супруга приняла его веру, а затем стал настаивать, чтобы и семилетний сын женщины стал мусульманином. Родственники, в том числе родной отец мальчика, выступили против, а когда узнали, что отчим насильно заставляет ребенка совершать религиозные обряды по канонам радикального ислама, забрали его жить к себе.

"Спустя четыре года несовершеннолетний вернулся в семью и вновь попал под влиянием обвиняемого. Демонстрируя видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной [в РФ международной] террористической организации "Исламское государство", мужчина стал убеждать подростка в том, что, как только ему исполнится 15-лет, ему необходимо будет отправиться в Сирийскую Арабскую Республику и там примкнуть к боевикам", - рассказала представитель управления СК РФ по Региону Наталия Рудник.

По ее словам, о том, что школьник поддался преступным убеждениям, стало известно спустя год, 17 июня 2016 года. В тот день он написал своему родственнику, что намеревается принять участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил Сирии. Вскоре о планах мальчика стало известно и оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области. Благодаря принятым мерам удалось пресечь преступные действия обвиняемого, изолировав его от ребенка.