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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Полиция переквалифицировала дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП

Ему грозит до 12 лет колонии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московская полиция переквалифицировала дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП на Смоленской площади в Москве.

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Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы, - сказал он. - Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п. а ч. 4 указанной статьи". Эта статья предусматривает наказание до 12 лет колонии.

Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, состояние опьянения является отягчающим обстоятельством.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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