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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один

В результате происшествия погиб 57-летний водитель грузовика

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов в момент ДТП на Смоленской площади в Москве находился в автомобиле один, пассажиров рядом не было. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб мужчина, находился в автомобиле один, пассажиров в салоне не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее в мессенджерах появилась информация, что в автомобиле Ефремова также находился актер Иван Стебунов.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, он отпущен под подписку о невыезде. В столичной полиции сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

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ДТП с участием Михаила Ефремова
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