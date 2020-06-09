Суд Зальцбурга начал слушания по делу обвиняемого в шпионаже на РФ отставного полковника

ЗАЛЬЦБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Cлушания дела обвиняемого в шпионаже в пользу России полковника австрийской армии в отставке Мартина М., приостановленные из-за пандемии, возобновились в Земельном суде Зальцбурга. Как ожидается, вердикт должен быть вынесен в присутствии общественности во вторник, передает корреспондент ТАСС из суда.

Заседание суда присяжных проходит в закрытом режиме при повышенных мерах безопасности, потому что на процессе затрагиваются вопросы государственной тайны. В здании дежурят усиленные наряды полиции с присутствием кинологов со служебной собакой. На входе в суд действуют строгие санитарные меры, у сотрудников судебной инстанции проверяют температуру, в здание пускают только в медицинских масках. Представителей прессы допустят в зал заседаний только на объявление приговора.

Прокуратура Зальцбурга обвиняет отставного австрийского военного в 25-летней разведывательной деятельности в пользу Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб интересам Австрии. Согласно обвинительному заключению, австрийский полковник с 1993 года работал на российскую военную разведку и предоставлял офицеру-куратору информацию о вооруженных силах республики, системах вооружений, задачах сухопутных и воздушных сил. По версии австрийских властей, за свою деятельность мужчина получил €300 тыс.

В случае признания виновным 71-летнему австрийскому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы. Его защита отвергает предъявленные обвинения. Она утверждает, что подсудимый не раскрывал государственные секреты, а только вел сбор информации из открытых источников, статей в интернете и газет, а затем передавал ее своим знакомым.

Власти Австрии в 2018 году сообщили о расследовании в отношении отставного полковника, подозреваемого в передаче российской военной разведке информации о вооруженных силах республики. Бывший офицер находится под арестом с 30 ноября 2018 года из-за опасения следователей, что он может совершить преступление повторно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен выражал уверенность, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.