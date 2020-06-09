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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Источник: следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова

По его данным, мера пресечения актеру может быть изменена после смертельного ДТП в центре Москвы с подписки о невыезде на более строгую

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера Михаила Ефремова. В ближайшее время он будет вызван на допрос", - сказал собеседник агентства. 

По его данным, мера пресечения Ефремову может быть изменена после смертельного ДТП в центре Москвы с подписки о невыезде на более строгую после переквалификации уголовного дела.

"Так как дело переквалифицировано на более тяжкую часть статьи, Ефремову могут изменить меру пресечения с подписки о невыезде на более строгую - домашний арест либо заключение под стражу. Следователь также может оставить и прежнюю меру пресечения", - сказал источник. 

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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