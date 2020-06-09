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Движение на КАД в Петербурге затруднено из-за массовой аварии

Столкнулись восемь машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Пробка образовалась на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге из-за аварии с участием восьми автомобилей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"На 120-м километре внешнего кольца КАД произошло столкновение восьми легковых автомобилей (информация уточняется), двигавшихся в попутном направлении. В результате оказалась занята одна полоса движения", - говорится в сообщении.

По данным учреждения, авария произошла утром. На участке КАД образовался затор длиной около 4 км, так как из-за ДТП оказалась перекрыта полоса движения. Сейчас машины едут по одной полосе в каждом направлении.

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало, на месте работают сотрудники ГИБДД и обслуживающих трассу подрядных организаций.

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