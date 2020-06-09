В США прошло прощание с Джорджем Флойдом. Дискуссия о реформах полиции продолжается

По оценкам агентства Associated Press, церемонию, которая продолжалась около шести часов, посетили более 6 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с Джорджем Флойдом состоялась в понедельник в церкви в южной части Хьюстона (штат Техас). Смерть афроамериканца при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая вызвала массовые протесты по всей стране.

На эту тему Зарево пожаров расизма: почему полыхает Америка

В ряде американских городов демонстрации против жестокости со стороны полиции продолжились и в понедельник. Масштабные акции провели, в частности, в Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Сиэтле (штат Вашингтон). Трансляцию вели местные телеканалы. О беспорядках при проведении манифестаций не сообщалось. Ранее в ряде американских штатов во время протестов имели место столкновения с полицией, случаи мародерства и вандализма. Прощание с Флойдом По оценкам агентства Associated Press, церемонию, которая продолжалась около шести часов, посетили более 6 тыс. человек. Они прибыли из разных частей страны. В число гостей вошли губернатор Техаса Грег Эбботт и шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо. Эббот заявил журналистам, что смерть Флойда не была напрасной. Губернатор заверил, что в штате проведут реформы работы полиции. Прощание с Флойдом прошло под знаком борьбы против расизма в США. Многие посетители надели футболки с лозунгом "Жизни черных важны" или фразой "Я не могу дышать", которую произнес Флойд в то время, когда полицейский Дерек Шовин прижимал коленом его шею к асфальту.

На эту тему Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

С членами семьи Флойда и проповедником Элом Шарптоном, являющимся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, в частном порядке встретился во вторник бывший американский вице-президент Джозеф Байден. Он заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. "Он выслушал их, прочувствовал их боль и разделил их скорбь", - отметил в Twitter адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп. Действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, на церемонию прощания не приехал. Флойд, которому на момент смерти было 46 лет, родился в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина, однако вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне, откуда в 2014 году переехал в Миннеаполис. Афроамериканца похоронят во вторник на кладбище в пригороде Хьюстона. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать лишь члены семьи и друзья покойного. По сведениям СМИ, похороны начнутся примерно в 13:00 по местному времени (21:00 мск), официально время не уточняется. Как реформировать полицию В последние дни участники демонстраций в США требовали, в частности, сокращения финансирования полиции в свете смерти Флойда. Трамп и его помощники в понедельник заявили, что таких планов у администрации нет. "У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь", - подчеркнул американский лидер на встрече с представителями правоохранительных органов в Белом доме. Он отметил, что не рассматривает возможность сокращения финансирования полиции. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News также заявил, что считает "неправильным сокращать финансирование полиции, возлагать ответственность за действия отдельных полицейских на всю структуру правоохранительных органов". Он предостерег от того, чтобы "делать из полиции козла отпущения".

Описание Генеральный прокурор США Уильям Барр © AP Photo/Patrick Semansky