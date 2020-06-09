В США прошло прощание с Джорджем Флойдом. Дискуссия о реформах полиции продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с Джорджем Флойдом состоялась в понедельник в церкви в южной части Хьюстона (штат Техас). Смерть афроамериканца при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая вызвала массовые протесты по всей стране.
В ряде американских городов демонстрации против жестокости со стороны полиции продолжились и в понедельник. Масштабные акции провели, в частности, в Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Сиэтле (штат Вашингтон). Трансляцию вели местные телеканалы.
О беспорядках при проведении манифестаций не сообщалось. Ранее в ряде американских штатов во время протестов имели место столкновения с полицией, случаи мародерства и вандализма.
Прощание с Флойдом
По оценкам агентства Associated Press, церемонию, которая продолжалась около шести часов, посетили более 6 тыс. человек. Они прибыли из разных частей страны. В число гостей вошли губернатор Техаса Грег Эбботт и шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо. Эббот заявил журналистам, что смерть Флойда не была напрасной. Губернатор заверил, что в штате проведут реформы работы полиции.
Прощание с Флойдом прошло под знаком борьбы против расизма в США. Многие посетители надели футболки с лозунгом "Жизни черных важны" или фразой "Я не могу дышать", которую произнес Флойд в то время, когда полицейский Дерек Шовин прижимал коленом его шею к асфальту.
С членами семьи Флойда и проповедником Элом Шарптоном, являющимся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, в частном порядке встретился во вторник бывший американский вице-президент Джозеф Байден. Он заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. "Он выслушал их, прочувствовал их боль и разделил их скорбь", - отметил в Twitter адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп. Действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, на церемонию прощания не приехал.
Флойд, которому на момент смерти было 46 лет, родился в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина, однако вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне, откуда в 2014 году переехал в Миннеаполис.
Афроамериканца похоронят во вторник на кладбище в пригороде Хьюстона. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать лишь члены семьи и друзья покойного. По сведениям СМИ, похороны начнутся примерно в 13:00 по местному времени (21:00 мск), официально время не уточняется.
Как реформировать полицию
В последние дни участники демонстраций в США требовали, в частности, сокращения финансирования полиции в свете смерти Флойда. Трамп и его помощники в понедельник заявили, что таких планов у администрации нет. "У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь", - подчеркнул американский лидер на встрече с представителями правоохранительных органов в Белом доме. Он отметил, что не рассматривает возможность сокращения финансирования полиции.
Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News также заявил, что считает "неправильным сокращать финансирование полиции, возлагать ответственность за действия отдельных полицейских на всю структуру правоохранительных органов". Он предостерег от того, чтобы "делать из полиции козла отпущения".
Вместе с тем Барр признал, что работу полицейских по всей стране следует реформировать. По словам министра, необходимость этого осознают и сами стражи порядка. Глава Минюста США, в частности, выступил за запрет на применение полицейскими в стране удушающих захватов. Флойд умер вскоре после того, как полицейский Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием.
"Думаю, нам нужно запретить удушающие захваты", - сказал Барр. Министр отметил, что исключением могла бы быть ситуация, когда есть опасность для жизни стража порядка. "Думаю, среди полицейских управлений есть общее согласие относительно того, что нам нужны ясные стандарты", - подчеркнул министр. В их выработке, по его мнению, "активную роль должны играть федеральные власти".
Демократы в Конгрессе США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за насилие по отношению к подозреваемым.
Версия адвоката
Четверо полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, были уволены на следующий день после его смерти. В последующие несколько дней им предъявили обвинения. Шовину, применившему в отношении афроамериканца удушающий захват, инкриминируется непредумышленное убийство. Трех его бывших коллег - Джей-Александера Кьюна, Томаса Лейна и Ту Тао - обвинили в ряде преступлений. В их числе преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.
В понедельник в эфире телеканала CNN выступил адвокат Лейна Эрл Грей. Он отметил, что просмотрел записи, сделанные с помощью нагрудных камеры участников задержания. По словам юриста, запись свидетельствует о том, что Флойд оказывал сопротивление при аресте.
Грей также заострил внимание на том, что результаты официальной экспертизы, проведенной после смерти Флойда, свидетельствуют о том, что тот умер не от удушья. Адвокат подчеркнул, что Лейн, являющийся его клиентом, на момент задержания афроамериканца работал в полиции всего четыре дня. По словам Грея, Лейн не раз предлагал Шовину, который работал в полиции почти 20 лет, перевернуть Флойда на бок.
Адвокат отметил, что его клиент в течение продолжительного времени пытался оказать афроамериканцу медицинскую помощь, в частности, сделать искусственное дыхание. "Он не желал, чтобы этот человек умер", - подчеркнул Грей.
Адвокат выразил уверенность в том, что многие люди могут изменить свое отношение к произошедшему, если посмотрят все записи, имеющиеся в распоряжении следователей. Они пока не были опубликованы.