В поселке в Хабаровском крае более 20 человек заболели кишечной инфекцией

ТАСС, 9 июня. Вспышка кишечной инфекции произошла в поселке Переяславка-2 в Хабаровском крае из-за водопроводной воды, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается во вторник на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"С 7 по 9 июня в лечебное учреждение обратились 23 жителя поселка Переяславка-2 района имени Лазо с симптомами заболевания кишечной инфекцией. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, 21 человеку назначено амбулаторное лечение, двум - стационарное", - говорится в распространенном релизе.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По предварительным данным, источником инфекции могла стать водопроводная вода.