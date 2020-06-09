Источник: Ефремов признал вину в ДТП в первые минуты после аварии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов признал вину в причастности к ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве сразу же после столкновения его автомобиля с другой машиной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он сказал, что виноват и готов загладить причиненный вред во время разговора с полицейскими", - сказал собеседник агентства.

По его словам, актер сам поехал на медосвидетельствование в наркологический центр. Экспертиза показала очень сильную степень опьянения. Он смог объяснить, что хотел обогнать машину, саму аварию плохо помнит, допросить его не представлялось возможным.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, он отпущен под подписку о невыезде. В столичной полиции сообщили, что статью обвинения переквалифицировали на п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.