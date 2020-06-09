В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

По его словам, "украинские власти направили только данные вторичного радара, который регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты". Такие радары, уточнил Бергер, получают информацию от самолетов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолетах, у которых выключен передатчик.

"Данные с первичных радаров от Украины получены не были, - добавил прокурор. - Совместная следственная группа провела расследование, по которым они не были предоставлены". По результатам данного расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории, контролируемой ополченцами Донецкой народной республики, радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.