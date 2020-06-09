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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

В ходе расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, отметил прокурор Тейс Бергер
На месте крушения самолета Boeing 777, 2014 год AP Photo/Dmitry Lovetsky
Описание
На месте крушения самолета Boeing 777, 2014 год
© AP Photo/Dmitry Lovetsky

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 июня. /ТАСС/. Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер.

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По его словам, "украинские власти направили только данные вторичного радара, который регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты". Такие радары, уточнил Бергер, получают информацию от самолетов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолетах, у которых выключен передатчик.

"Данные с первичных радаров от Украины получены не были, - добавил прокурор. - Совместная следственная группа провела расследование, по которым они не были предоставлены". По результатам данного расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории, контролируемой ополченцами Донецкой народной республики, радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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