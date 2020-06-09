Защита Варвары Карауловой обжаловала запрет покидать дом ночью до 2029 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Адвокаты обжаловали решение об административном надзоре в отношении Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и освобождена условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Мы с адвокатом Олегом Елисеевым подали апелляционную жалобу на решение Кунцевского суда Москвы", - сказал он.

4 июня Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск к Александре Ивановой (Варваре Карауловой) о постановлении надзора. Суд установил административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. Требование ОМВД по Кунцевскому району были удовлетворены частично, они требовали пребывания дома с 22:00 мск.

Как стало известно ранее, в ближайшее время состоится свадьба Карауловой и адвоката Олега Елисеева, работающего у Бадамшина.

27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в городе Килисе, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня 2015 года. Осенью того же года она была арестована. В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, но апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным. 16 апреля этого года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.