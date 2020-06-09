Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 10 годам колонии за шпионаж

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Севастопольский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя за шпионаж, уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме, сообщается во вторник на сайте суда.

"Приговором Севастопольского городского суда уроженец Севастополя признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что мужчина 1970 года рождения собирал, хранил с целью передачи и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники с указанием номенклатуры. Деятельность указанного гражданина была пресечена сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело рассматривалось судом в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну. Другие подробности дела не разглашаются.