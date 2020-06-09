В Петербурге проходят обыски в автосалоне "Авангард"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят обыски по 30 адресам в Санкт-Петербурге по уголовному делу об обналичивании. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.

"Оперативные мероприятия идут по порядка 30 адресам, в том числе в автосалоне "Авангард". По делу об обналичивании денег", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оперативные мероприятия идут в дилерском центре на Приморском проспекте. В 2017 году этот центр по продаже автомобилей Mercedes-Benz открыл Сушинский. Собеседник агентства в силовых структурах не уточнил, если ли у правоохранителей вопросы лично к Сушинскому по данному делу. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Сушинскому 45 лет. Он выступал за омский "Авангард" с 1996 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й, в составе омской команды стал чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов, трижды был признан лучшим игроком чемпионатов России. Является чемпионом мира 2008 года в составе сборной России. Завершил карьеру в 2013 году.

По данным базы СПАРК, Сушинский является бенефициаром компании по торговле автомобилями "Авангард" из Петербурга.