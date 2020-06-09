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Патрушев связал обрушение моста под Мурманском с несвоевременным ремонтом объекта

С таким заявлением секретарь Совета безопасности России выступил на совещании о вопросах национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Обрушение железнодорожного моста под Мурманском произошло из-за недостаточного контроля за состоянием этого объекта и несвоевременного проведения ремонтных работ. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

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Он назвал актуальной проблему обеспечения безопасности функционирования гидротехнических сооружений в условиях участившихся в последнее время природных катаклизмов.

"Яркий этому пример - обрушение моста под Мурманском. Недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению железнодорожного сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта", - сказал Патрушев.

По его словам, это говорит о необходимости улучшения прогнозирования стихийных бедствий и обеспечения готовности сил и средств для локализации их возможных последствий. "И, конечно, следует усилить надзор за техническим состоянием гидротехнических сооружений, принимать меры по их своевременной модернизации", - сказал секретарь Совбеза.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМурманская область
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