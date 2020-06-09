Следователи по делу MH17 обращались к частным компаниям за спутниковыми изображениями

По его словам, следователями через сервис Geoserver был получен ряд изображений, в том числе населенного пункта Макеевка, датированные 17 июля 2014 года. "Несколько источников пришли к заключению, что на этих спутниковых изображениях может быть виден комплекс "Бук" на пути к населенному пункту Первомайское, - сказал Бергер. - Эти изображения были приобретены следователями". Кроме того, добавил прокурор, "были получены изображения от 18-19 июля возможного места запуска ракеты, сбившей Boeing, однако эти изображения не могут быть использованы из-за облачности".

Совместная следственная группа также направила запросы РФ, США и Китаю. США не предоставили спутниковые изображения, подчеркнул Бергер, но представили другую информацию. В частности, американские власти направили заявление, в котором в числе прочего говорится, что в момент крушения MH17 разведывательная служба США зафиксировала запуск ракеты SA-11 "земля-воздух" из места приблизительно в 6 км от города Снежное. "А SA-11 по классификации НАТО - это ракета, используемая ЗРК "Бук", - заметил прокурор.

От РФ, продолжил он, было получены цифровые копии низкого разрешения населенного пункта Зарощенское, однако первичные спутниковые изображения получены не были. Над местом крушения также находился китайский спутник, однако он не работал. "С учетом всего этого прокуратура считает, что приняла все возможные усилия, которые можно было принять, для получения всех имеющих отношение к делу спутниковых изображений", - подытожил Бергер.