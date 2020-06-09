В Ленобласти задержаны два менеджера "ФСК ЕЭС" за вымогательство 100 млн рублей взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Двое должностных лиц филиала "Федеральной сетевой компании" (ПАО "ФСК ЕЭС") задержаны в Ленинградской области по уголовному делу о покушении на получении взятки в размере 100 млн рублей за присоединение к сетям. Об этом сообщили журналистам в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По версии следствия, директор по развитию сети "Магистральные электрические сети Северо-Запад" ПАО "ФСК ЕЭС" за согласование сделки опосредованного присоединения ООО "Новатек - Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка", принадлежащей АО "Усть-Луга Ойл", вступил в преступный сговор, направленный на получение взятки, с начальником отдела по договорам МЭС Северо-Запад", - говорится в сообщении.

"Через посредника они потребовали от исполнительного директора АО "Усть-Луга Ойл" передать им взятку в сумме 100 млн рублей", - отметили в СК.

Как уточнили в ведомстве, фигурантами дела стали директор по развитию и начальник отдела по договорам сети Северо-Западного филиала "ФСК ЕЭС". В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Имена задержанных в ведомстве не уточнили, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователи СК совместно с сотрудниками управления ФСБ по Санкт-Петербургу и области провели обыски по местам проживания задержанных, а также в филиале "ФСК ЕЭС" и "Новатек - Усть-Луга", откуда изъяли необходимые для расследования дела документы.