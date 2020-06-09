Источник: скорая помощь прибыла к дому Ефремова

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Машина скорой помощи приехала к дому актера Михаила Ефремова, у которого ухудшилось самочувствие после ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Ефремову стало плохо дома и ему вызвали скорую помощь. Медики уже прибыли в квартиру актера. Также в его московской квартире находятся полицейские, которые должны были доставить его на допрос. Актер должен был явится на него утром, но не смог из-за плохого самочувствия",- сказал собеседник агентства.