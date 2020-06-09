Володин поручил комитету по безопасности взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе заседания палаты предложил дать поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова.

"Что касается давления на следствие, это недопустимо. Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один на всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека, наказание - до 12 лет тюрьмы", - сказал он.

Речь идет о принятом в 2019 году законе об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за ДТП с жертвами: лишение свободы до 7 лет, если причинен тяжкий вред здоровью человека, до 12 лет, если жертва погибла, и до 15 лет, если погибли двое и более лиц.

"Коллеги, поддерживаем это решение: взять на контроль, не допустить давления на следствие. Ну и в будущем еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем, что в рамках правоприменительной практики какие-то есть недоработки или сбои, будем законопроект корректировать", - добавил Володин. "Человеку еще жить бы да жить - и семья, и детей растить, и себя реализовывать, а по вине тех, кто выпил и не думает о последствиях, жизнь оборвалась", - заключил спикер.