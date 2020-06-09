Ефремов готов дать показания и сотрудничать со следствием

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов, который стал участником ДТП со смертельным исходом, готов давать показания и всецело сотрудничать со следствием.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виталий Чернышов.

"Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого. Единственное, пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают. Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего", - сказал защитник.