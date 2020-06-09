{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова
Обновлено 

Ефремов готов дать показания и сотрудничать со следствием

Адвокат Виталий Чернышов сообщил, что обвинение актеру пока не предъявлено
На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов, который стал участником ДТП со смертельным исходом, готов давать показания и всецело сотрудничать со следствием.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Виталий Чернышов.

"Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого. Единственное, пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают. Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего", - сказал защитник. 

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
Пожар в здании филиала Ростелекома в Махачкале локализован
В тушении пожара принимают участие 98 сотрудников МЧС
Читать полностью