Полицейские оцепили дом на Чистых прудах, где живет Михаил Ефремов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дом в районе Чистых прудов, в одной из квартир которого живет Михаил Ефремов, оцепили сотрудники полиции, подойти к зданию нельзя, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения самочувствия актеру вызвали скорую помощь.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в районе дома 3 по Смоленской площади. По предварительным данным, он на большой скорости выехал на встречную полосу и, как сообщили в полиции, был пьян. Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров - в результате ДТП получил различные травмы и умер в больнице.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, он отпущен под подписку о невыезде. В столичной полиции сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.