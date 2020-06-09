Пожар в здании филиала Ростелекома в Махачкале локализован

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в здании дагестанского филиала "Ростелеком" на центральной площади Махачкалы, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 14:23 пожар локализован. На месте работает группировка из 98 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС 51 человек и 13 единиц техники", - сообщил собеседник.

Ранее Главное управление МЧС России по Дагестану сообщало, что горит третий этаж и кровля на площади 200 кв. м здания дагестанского филиала ПАО "Ростелеком", расположенного на центральной площади Махачкалы.

По данным пресс-службы дагестанского филиала "Ростелекома", возгорание произошло на крыше здания, где шли ремонтные работы. Сработала пожарная сигнализация. Оперативно были эвакуированы работники, находившиеся в здании. Никто не пострадал.