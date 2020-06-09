Володин не исключил обращения в ГП, если выявится давление на следствие по делу Ефремова

"Что у него (Ефремова - прим. ТАСС) найдутся покровители - это не исключено. Если бы такое совершил водитель грузового автомобиля, он бы уже сидел, дали бы по максимуму, и здесь не было бы ни у кого сомнений, что следствие не будет идти под давлением. А вот в этом случае, когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности, мы имеем право сомневаться... Мы будем изучать эту ситуацию. И если увидим, что идет давление, тогда мы обратимся в прокуратуру. И не только в прокуратуру", - заявил он на пленарном заседании во вторник.

В 2019 году Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за ДТП с жертвами, предусматривающий лишение свободы на срок от пяти до 12 лет в случае гибели человека, от восьми до 15 лет заключения, если погибли двое и более лиц. "Вилка ответственности, заложенная в Уголовном кодексе, очень большая, более чем двукратная. А ведь [у погибшего водителя] остались двое детей, жена, мама престарелая", - указал Володин.