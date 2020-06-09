На Кубани экс-полицейских осудили за принуждение несовершеннолетней спортсменки к сексу

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Анапский районный суд признал виновными двоих экс-полицейских в принуждении 17-летней спортсменки к сексу и приговорил их к двум и четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда во вторник.

В августе 2019 года следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции города Анапы, которые принудили к сексуальным действиям 17-летнюю волейболистку из Московской области. Девушшка приехала на соревнования в спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград".

"Анапским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении двух сотрудников отдела МВД России по г. Анапе, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 УК, ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства"). Суд назначил им окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили в ведомстве.

По данным краевого суда, один из осужденных полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей и возместил ей моральный вред, это было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый вину не признал. Приговор суда в силу еще не вступил.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю после возбуждения уголовного дела сообщало об увольнении сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Анапе из органов внутренних дел, также от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.