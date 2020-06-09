Источник: экс-хоккеист Сушинский не является фигурантом дела после обысков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не имеют претензий и не рассматривают в качестве фигуранта уголовного дела о незаконном обналичивании денег экс-хоккеиста и действующего президента омского хоккейного клуба "Авангард" Максима Сушинского после обысков по порядка 30 адресам, в том числе в автосалоне "Авангард" в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Он [Сушинский] по делу не проходит", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что обыски, которые проходят во вторник в Санкт-Петербурге по порядка 30 адресам, связаны с получением незаконного дохода на сумму не менее 300 млн рублей. По его словам, в Петербурге работала организованная преступная группа через салоны по продаже автомобилей. Схема их работы заключалась в том, что они предлагали покупателям скидку на машину, однако чтобы ее получить, клиенту нужно было расплатиться через фирмы-однодневки.

По данным базы СПАРК, Сушинский является бенефициаром компании по торговле автомобилями "Авангард" из Петербурга.

Сушинскому 45 лет. Он выступал за омский "Авангард" с 1996 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й, в составе омской команды стал чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов, трижды был признан лучшим игроком чемпионатов России. Является чемпионом мира 2008 года в составе сборной России. Завершил карьеру в 2013 году.