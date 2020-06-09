Reuters: компания из Индии взломала более 10 тыс. аккаунтов политиков и инвесторов

ТАСС, 9 июня. Индийская IT-компания BellTroX InfoTech Services на протяжении семи лет предоставляла хакерские услуги и помогла своим клиентам взломать более десяти тысяч электронных адресов политиков и инвесторов во всем мире. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших сотрудников компании.

По данным агентства, компания начала свою деятельность в 2013 году. На протяжении семи лет она взламывала аккаунты правительственных чиновников европейских и латиноамериканских стран, американских инвесторов и правозащитных групп и представителей судебной системы Франции и ЮАР.

Как указывает Reuters, компания рассылала жертвам вредоносные письма якобы от лица коллег или родственников, чтобы узнать их пароли. Некоторые запросы были замаскированы под просьбу пройти авторизацию в социальной сети Facebook.

Агентству не удалось узнать имена заказчиков хакерских атак, а также установить, какое количество взломов было успешным. Глава компании Сумит Гупта заявил Reuters, что компания не занимается противозаконной деятельностью. По его словам, BellTrox оказывает помощь частным детективам, которые сами предоставляют необходимые данные для входа в чужие учетные записи.

Отмечается, что правоохранительные органы США начали расследование деятельности компании. В 2015 году в США BellTrox были предъявлены обвинения по делу о хакерских атаках, когда две американские инвестиционные фирмы признали, что пользовались ее услугами для взлома аккаунтов специалистов в сфере маркетинга. Глава компании Гупта на тот момент был признан лицом, скрывающимся от правосудия. В Министерстве юстиции США отказались комментировать нынешний статус этого дела.