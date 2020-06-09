Ефремова везут на допрос по делу о ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Актера Михаила Ефремова вывели из квартиры и везут на допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники полиции вывели его из дома в Казарменном переулке и везут на допрос.

Оцепление полиции вокруг дома Ефремова сняли. Ранее из дома актера вышли приехавшие к нему медики скорой помощи - частной и государственной.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в Москве в районе дома 3 по Смоленской площади. По предварительным данным, он на большой скорости выехал на встречную полосу. Как сообщили в полиции, Ефремов был пьян. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер в больнице.