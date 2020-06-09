Голландские следователи считают, что рейс MH17 могли сбить только со стороны Первомайского

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 июня. /ТАСС/. Следователи изучили различные варианты и пришли к выводу, что ракета, сбившая Boeing "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года, могла быть выпущена только из окрестностей поселка Первомайский. Об это заявил во вторник на судебных слушаниях голландский прокурор Тейс Бергер.

"Следователи учитывали, что ракета могла быть запущена из другого места, а не поселка Первомайский, - отметил он, выступая перед судьями. - Расследование было проведено в отношении других потенциальных мест запуска, но не выявило фактов, которые бы указывали на то, что самолет был сбит из-под населенных пунктов Амвросиевка, Енакиево, Снежное. Расследование в отношении возможного запуска ракеты из-под Зарощенского показало, что никакого запуска ракеты оттуда не производилось, а спутниковые изображения, имеющиеся в распоряжении Минобороны РФ, являются неверными или сделанными в другое время". Кроме того, добавил прокурор, согласно расчетам бельгийских и голландских экспертов, Зарощенское "находится за пределами зоны, откуда мог быть сбит самолет".

С учетом этого прокуратура пришла к выводу, что "рейс MH17 потерпел крушение в результате запуска ракеты с поля неподалеку от поселка Первомайский", подытожил Бергер.

Вслед за этим он перешел к версии того, что самолет мог быть сбит Вооруженными силами Украины. "Основываясь на характере повреждений обломков MH17 и характеристиках ракеты "Бук", эксперты смогли рассчитать небольшую территорию, с которой она могла быть запущена, чтобы нанести соответствующий ущерб, - заметил Бергер. - Эта территория была полностью неподконтрольна украинским вооруженным силам 17 июля 2014 года. Также была исследована активность украинских систем "Бук" на основе информации от голландской разведки, украинских властей и из открытых источников. Она не дала никаких улик, которые бы указывали на то, что MH17 в тот день был в зоне поражения украинскими вооруженными силами".

Наконец, было расследовано утверждение о том, что ракета, которой предположительно был сбит Boeing, была перевезена на территорию Украины в 1986 году, где и находилась с тех пор. В ходе этого расследования, по словам прокурора, выяснилось, что российские записи по ракете не полностью соответствуют украинским записям соответствующего подразделения и что различные части российских документов не соответствуют тому, что было выявлено в ходе расследования.