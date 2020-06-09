Автобус въехал в пассажиров на остановке в чешском городе Сланы

ПРАГА, 9 июня. /ТАСС/. Рейсовый городской автобус въехал во вторник в толпу пассажиров, дожидавшихся его на одной из остановок в городе Сланы (Центральная Чехия), расположенного в 35 км северо-западнее Праги. Погиб ребенок, три человека ранены, сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Петра Эффенбергерова.

"При наезде рейсового автобуса на остановку ранения получили три человека и погиб ребенок, - отметила она. - Спасателям, прибывшим на место ЧП, не удалось его спасти".

Полиция выясняет причины трагедии. Рассматриваются версии, что она произошла по вине водителя или из-за технической неисправности автобуса. При этом, согласно информации дирекции автобусного парка, он прошел техосмотр девять дней назад.