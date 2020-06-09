Глава комитета Думы призвал Генпрокуратуру и МВД оградить дело Ефремова от "влияния извне"

"Двух мнений быть не может, погиб человек, и Михаил Ефремов вне зависимости от его актерских заслуг и почетных званий должен понести предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за совершение ДТП, виновником которого он оказался. Степень его вины определит суд, сегодня важно сделать все, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне. Соответствующие обращения направлены мною генеральному прокурору и министру внутренних дел Российской Федерации", - сказал Пискарев журналистам.

При этом он подчеркнул, что комитет не собирается "вмешиваться в ход расследования". "Но вместе с тем в рамках парламентского контроля проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие", - резюмировал глава комитета.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что у Ефремова могут найтись "покровители". По его словам, "когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности", то у парламентариев возникает право на сомнение в том, что следствие не столкнется с давлением. В связи с этим комитету по безопасности было поручено взять данное расследование под контроль.