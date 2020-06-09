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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Глава комитета Думы призвал Генпрокуратуру и МВД оградить дело Ефремова от "влияния извне"

Как отметил Василий Пискарев, актер вне зависимости от его заслуг должен понести предусмотренное УК РФ наказание

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обращения о необходимости проведения объективного расследования ДТП с участием актера Михаила Ефремова, которое повлекло гибель человека.

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"Двух мнений быть не может, погиб человек, и Михаил Ефремов вне зависимости от его актерских заслуг и почетных званий должен понести предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за совершение ДТП, виновником которого он оказался. Степень его вины определит суд, сегодня важно сделать все, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне. Соответствующие обращения направлены мною генеральному прокурору и министру внутренних дел Российской Федерации", - сказал Пискарев журналистам.

При этом он подчеркнул, что комитет не собирается "вмешиваться в ход расследования". "Но вместе с тем в рамках парламентского контроля проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие", - резюмировал глава комитета.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что у Ефремова могут найтись "покровители". По его словам, "когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности", то у парламентариев возникает право на сомнение в том, что следствие не столкнется с давлением. В связи с этим комитету по безопасности было поручено взять данное расследование под контроль.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияПискарев, Василий ИвановичКраснов, Игорь ВикторовичДТП с участием Михаила Ефремова
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