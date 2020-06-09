В крови актера Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков", - сказал собеседник агентства, отметив, что в анализах также обнаружен алкоголь. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу, еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в Москве у дома 3 на Смоленской площади. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер в больнице.