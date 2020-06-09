Таганский суд решит вопрос об избрании меры пресечения Ефремову 9 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ходатайство об избрании меры пресечения артисту Михаилу Ефремову по делу о ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек, будет рассмотрено во вторник, 9 июня, в Таганском районном суде Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.
"Ожидается поступление материала сегодня", - сказала представитель суда.
Ранее источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.
Адвокат Виталий Чернышов в свою очередь уточнил, что следствие планирует в ходе допроса предъявить Ефремову обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. "В ходе допроса ему планируют предъявить обвинение по ч. 4 ст. 264. ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"). Сейчас следственное действие продолжается", - сказал Чернышов.