Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Подписка о невыезде актеру Михаилу Ефремову отменена, в настоящее время он задержан по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ефремов задержан в порядке ст. 91 УПК по подозрению в совершении преступления. Следователь обратится в суд для избрания меры пресечения. Подписка о невыезде отменена", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС, что актер задержан. "Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник.

Сейчас Ефремова допрашивает следователь в УВД по Центральному административному округу столицы. Источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.