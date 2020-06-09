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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП в центре Москвы

Как сообщил источник в правоохранительных органах, подписка о невыезде отменена
Михаил Ефремов (справа) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Подписка о невыезде актеру Михаилу Ефремову отменена, в настоящее время он задержан по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Ефремов задержан в порядке ст. 91 УПК по подозрению в совершении преступления. Следователь обратится в суд для избрания меры пресечения. Подписка о невыезде отменена", - сказал собеседник агентства. 

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС, что актер задержан. "Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник.

Сейчас Ефремова допрашивает следователь в УВД по Центральному административному округу столицы. Источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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