Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Артисту Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда, куда поступило ходатайство об избрании меры пресечения актеру.

"Ефремов М. О. является обвиняемым по п. "а" ч. 4. ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения")", - сказали в суде.

Как сообщили в пресс-службе, ходатайство об избрании артисту меры пресечения в виде домашнего ареста поступило в Таганский суд Москвы.