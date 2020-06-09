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ДТП с участием Михаила Ефремова

Следователь объяснил, почему просит для Ефремова домашний арест

Он сообщил, что актер нарушил подписку о невыезде

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов нарушил подписку о невыезде после ДТП, а потому следствие просит избрать ему домашний арест. Об этом заявил следователь в суде, где ему избирается мера пресечения.

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"Ему избрали изначально подписку о невыезде, но, как выяснилось, не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. В связи с этим следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа", - сказал следователь.

Представитель прокуратуры заявила в суде, что актер может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, если ему избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. 

"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Но принимая во внимание наличие у него места жительства в Москве, прокуратура согласна с требованием назначить обвиняемому домашний арест", - сказала представитель надзорного ведомства.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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