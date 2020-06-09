В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

ТАСС, 9 июня. Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

"В 19:25 на Ленинском проспекте в Воронеже, по предварительным данным, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов полиции УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Две женщины с телесными повреждениями доставлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент полиция устанавливает причины произошедшего, среди которых техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другой машиной. Водитель был трезв.

Руководство ГУ МВД по Воронежской области проведет служебную проверку. "В случае, если вина сотрудника подтвердится, он не только будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, но и понесет наказание в соответствии с законодательством", - отметили в пресс-службе.