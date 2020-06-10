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В Коми возник пожар в неэксплуатируемом здании

Огонь охватил 3 тыс. кв. метров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание и близлежащие хозяйственные постройки горят в поселке Едва в Коми. Возгорание локализовали на площади 3 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре по улице Мира, 12А поступила вечером во вторник. "Из-за сильного ветра происходит распространение по хозяйственной постройке. Пожар локализован на площади 3 тыс. кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пострадавших и жертв пожара нет. К тушению привлечены 37 человек и десять единиц техники.

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