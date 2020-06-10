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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

Один человек получил травмы

ТАСС, 10 июня. Четыре человека погибли и один получил травмы в ДТП в Кировской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС.

"Поступило сообщение о ДТП в Котельничском районе Кировской области на 281-м км трассы Р-176 "Вятка" с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового автомобиля DAF-95 FХ. В результате погибли четыре человека, травмирован один человек", - сказали в пресс-службе.

Всего в автомобилях ехали шесть человек. Детей среди жертв ДТП нет. В ликвидации аварии участвовали 17 человек и шесть единиц техники.

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