В Башкирии трех полицейских приговорили на сроки от 5,5 до 7 лет за избиение задержанного

УФА, 10 июня. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил трех полицейских на сроки от 5,5 до 7 лет лишения свободы за избиение задержанного для получения признания. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года, 6 и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом установлен запрет занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года каждому", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года в Туймазинском районе полицейские в отделе полиции для получения признания избили 29-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением. "Трое злоумышленников были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан. Ими оказались двое сотрудников отделения МВД России по Ермекеевскому району и сотрудник отдела МВД России по Туймазинскому району. Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали", - добавили в СК.

Сотрудники полиции, признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). В адрес МВД Башкирии внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В пресс-службе регионального МВД журналистам сообщили, что ранее осужденные сотрудники были отстранены от работы, после вступления решения суда в законную силу они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.