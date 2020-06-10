Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов, попавший в ДТП со смертельным исходом, не будет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста.
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ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.
"Ефремов и его защита приняли решение не обжаловать домашний арест, актер согласен с этой мерой пресечения", - заявил собеседник агентства.
Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае Ефемову могут изменить меру пресечения на арест.