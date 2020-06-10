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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

По данным источника, актер согласен с этой мерой пресечения
Михаил Ефремов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов, попавший в ДТП со смертельным исходом, не будет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.

"Ефремов и его защита приняли решение не обжаловать домашний арест, актер согласен с этой мерой пресечения", - заявил собеседник агентства.

Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае Ефемову могут изменить меру пресечения на арест.

Теги
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